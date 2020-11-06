Опасные таблетки: почему антибиотики не подходят для профилактики COVID-19

В России антибиотики оказались практически недоступны для больных из-за уверенности некоторых граждан в том, что они являются панацеей от любой болезни. О том, что бесконтрольный прием таких препаратов опасен, не устают повторять медики.

В аптеках во время пандемии – ажиотаж. Страх заразиться заставляет людей бесконтрольно скупать лекарства. Покупатели заказывают сразу по несколько упаковок, будто на черный день.

«Я покупаю все заранее, все есть, что необходимо. В нашей аптеке не то, что может исчезнуть, а подняться цена. Каждая копеечка дорога», – говорит одна из таких покупательниц.

Порой человек сам себе прописывает сильнодействующие антибиотики, веря, что это защита от коронавируса. Но антибиотик побеждает бактерии, а не вирусы, и его самостоятельное применение делает бактерию только сильнее.

«Когда такой пациент попадает с бактериальными инфекциями в стационар, то у врачей практически нет выбора, потому что все антибактериальные препараты, даже те, которые назначают в реанимационных условиях, пациенты используют дома», – поясняет заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Один из печальных примеров: в США женщина в тяжелом состоянии попала в больницу, во время исследований обнаружили – организм сопротивлялся лечению антибиотиками. Пациентку спасти не удалось. Оказалось, что женщина принимала антибиотики без назначения врача, потому микробы и привыкли к атаке. Если антибиотик при неправильном лечении не убивает бактерии, они становятся неуязвимыми, а человек, наоборот, слабеет.

«Это классический феномен. Любое живое существо хочет выжить. Антибиотики убивают их (патогены – прим.), для сохранения своего вида они стараются выработать микроорганизмы, которыми защищаются от антибиотиков», – объясняет главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Роман Козлов.

Достать сильнодействующие препараты зачастую можно и без помощи врачей. Потому сейчас особенно тщательно проверяют рецепты. В аптеках Омска дефицит антибиотиков. Марина Соломина с трудом нашла нужный препарат, но антибиотик ей продавать отказались – сказали, что названия препаратов должны быть написаны только на латыни.

Такой приказ министерства здравоохранения действительно существует – рецепты должны быть только на латыни с указанием действующего вещества. На русском пишут только название лекарства и этого недостаточно. Все эти меры приняты для того, чтобы защитить самих людей от бесконтрольных покупок. Международные организации прогнозируют: устойчивость к антибиотикам может отбросить человечество на 100 лет назад. Чем чаще люди пьют такие лекарства, тем больше появляется бактерий.

«При назначении антибиотиков, чтобы лечение было эффективно, назначаются исследования, такие как чувствительность к антибиотику. Чтобы для каждого пациента подобрать эффективность антибиотика», – отмечает главный врач городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

Без обследования назначать такие препараты просто опасно. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, от супербактерий только в прошлом году умерли 700 000 человек. А к 2050 году антибиотики могут и вовсе потерять свою эффективность, ведь суперпрепарата против супербактерий нет. Современные лекарства основаны на разработках конца XX века. И пока лучшая профилактика от коронавируса – это по-прежнему не таблетки, а маски и перчатки.