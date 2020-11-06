Гонка по-американски: почему в США третий день не могут выбрать нового президента

В США на финишной прямой подсчет результатов президентских выборов. Пока впереди Джо Байден. Ему удалось перехватить лидерство в двух ключевых штатах - Джорджии и Пенсильвании. В случае победы там он с лихвой наберет необходимые для избрания голоса выборщиков.

Дональд Трамп при этом неустанно говорит о многочисленных фальсификациях. Но быть услышанным ему становится все сложнее. Ранее крупные телеканалы просто оборвали трансляцию из Белого дома, когда президент завел речь о подтасовках. Рядовые американцы тоже не сидят сложа руки: своих кандидатов они отстиивают на улицах.

Первое публичное выступление Трампа после сорока часов молчания должно было развеять все слухи о неминуемом поражении, которые якобы витает в его штабе. Но услышали его не все американцы. Телеканалы, сочувствующие демократам, просто прервали трансляцию выступления президента.

Впрочем, Трамп непреклонен. Крупные медиа, деньги и информационные технологии, как уверен республиканец, не помешали ему одержать убедительную победу во многих критически важных штатах.

Незаконными Трамп называет голоса, которые пришли по почте уже после закрытия избирательных участков. Их подсчет продолжается до сих пор. Несмотря на попытки Трампа оспорить это в судах некоторых штатов, его соперник Джо Байден медленно, но верно приближается к победе.

Не исключено, что решить все может голосование в Пенсильвании, которая еще накануне была в активе Трампа. Но в последний момент Байден вырвался вперед. Разница всего лишь шесть тысяч голосов. Но возможно именно они и изменят судьбу Америки.

Считается, что от президентства Байдена отделяют результаты голосования лишь в одном из шести штатов. Для сравнения, Трампу необходима победа в четырех из них. И пока итоги не подведены, о них спорят и американские улицы. Этой ночью в потасовке вновь сошлись в Нью-Йорке.

Вслед за Портлендом Национальную гвардию пришлось ввести в Филадельфию. Полиция предотвратила вооруженное нападение на местный избирком. Сторонники Трампа пикетируют участки в Аризоне. Столкновения с соратниками Байдена не прекращаются и днем.

Некоторые уверены, что уже сегодня Джо Байден может официально объявить о своей победе. Но что все это значит для Москвы? Политологи отмечают, что хотя Байден и занимает более радикальную позицию по отношению к России, у него гораздо больше шансов продвинуться в договоренностях в сфере вооружения.

Речь идет о продлении договора СНВ- 3, об общих переговорах по стабильности, которые будут включать в себя кибербезопасность.

Тема России, как инструмент американской внутриполитической борьбы будет использоваться меньше. Он не исчезнет полностью, но по крайней мере не будет обвинений в сговоре между Байденом и Кремлем.