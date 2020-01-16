Доктор наук, бизнесмен, многодетный отец: что известно о новом премьере РФ Михаиле Мишустине

У России новый премьер-министр. Президент страны Владимир Путин подписал указ о назначении главой кабинета министров Михаила Мишустина. Еще одним указом российский лидер ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на этот пост теперь уже экс-премьера Дмитрия Медведева.

Новый глава правительства сегодня практически весь день провел в Госдуме. Парламентарии должны были утвердить его кандидатуру. Голосованию предшествовала серия консультаций кандидата с думскими фракциями.

Михаил Мишустин - фигура известная, в представлении не нуждается. Полпред президента на Охотном ряду дал краткую характеристику кандидату на пост премьера: действительный государственный советник, доктор наук, давно на госслужбе. Одним словом, требованиям соответствует.

«Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента России и дать согласие Госдумы для назначения Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ», - обратился к депутатам полномочный представитель президента в Госдуме РФ Гарри Минх.

Сегодня в Госдуме зал заседания был полон. На балконе места камерам не хватало. Правда, регистрацию прошли только 438 депутатов из 450-ти. Остальные не прогуливали, а принимали участие в заседании конституционной комиссии, где работали над поправками президента.

«Президент неоднократно подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Пока это происходит далеко не везде. Нужно еще раз проанализировать ситуацию. И важнейший вопрос - это, конечно, новое качество управления», - сказал Мишустин депутатам.

Михаил Мишустин четко и по порядку сформулировал основные задачи правительства: питание в школах, зарплаты медиков, рост экономики, приток инвестиций. Все, о чем накануне говорил президент в своем послании. Новый премьер готов взяться за дело. Осталось заручиться поддержкой депутатов.

«Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства на тесное партнерство с депутатами ГД РФ, фракциями, Совфедом. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», - сказал он, выступая в Госдуме.

По два вопроса от каждой фракции. Это стандартная процедура в Государственной Думе, которая в современной истории утвердила уже десяток премьеров. Коммунистов интересуют перспективы сельского хозяйства, единороссов - поправки в бюджетный кодекс, справедливую Россию - страховые возмещения по денежным вкладам.

Мишустин даже не пытался заигрывать с депутатами, от которых зависело его назначение. Он не стал отвечать на те вопросы, в сути которых еще не разобрался, и говорил то, что думает, хотя это могло стоить ему голосов избирателей.

Коммунисты - единственная фракция в Госдуме, которая всегда голосовала против кандидатуры премьер-министра, однако для Мишустина сделали исключение.

«Мы прошлый раз не голосовали за премьера ни Путина, ни Медведева. Мы обсудили на фракции, вам дали картбланш. Мы не можем пока вас поддержать в силу того, что вы не заявили, кто будет в составе, какой порядок и какие приоритеты», - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Поддерживать нового премьера коммунисты, впрочем, тоже не обещают. Но удачи желают, а еще рекомендуют внимательно почитать программу КПРФ, чтобы включить в работу правительства.

В итоге 383 депутата одобрили кандидатуру Мишустина, 41 народный избранник воздержался, ни одного голоса против не было. Не рекорд, конечно, но такой итог впервые в истории.

Еще утром Мишустин пришел на Охотный ряд в качестве кандидата на пост премьера, а ушел в должности главы правительства. Через три месяца придется возвращаться - с первым отчетом о проделанной работе.

Михаилу Мишустину 3 марта исполнится 54 года. Он закончил Московский станкоинструментальный институт, ныне технологический университет Станкин. Работал в Международном компьютерном клубе, целью которого было привлечение в нашу страну западных передовых информационных технологий. В конце 1990-х годов был назначен на должность заместителя главы Государственной налоговой службы, был замом министра по налогам и сборам, руководил Роснедвижимостью и Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В его биографии также основание на базе Высшей школы экономики Института налогового менеджмента и экономики недвижимости, а также руководство им. В 2008 году Михаил Мишустин ушел с госслужбы, занимался бизнесом, но через два года возглавил Федеральную налоговую службу.

Известны его заслуги в части цифровизации ведомства. Началось развитие электронных сервисов, гражданам стало проще взаимодействовать с налоговыми органами.

Мишустин - доктор экономических наук, автор статей и монографий, член ученого совета Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, он также входит в состав наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА. Глава кабмина еще и глава большого семейства: у них с супругой трое сыновей.