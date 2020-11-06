В Джорджии проведут пересчет голосов

В штате Джорджия проведут пересчет голосов на президентских выборах. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

По его словам, сейчас кандидаты идут очень близко друг к другу, чтобы говорить о результатах – подано около пяти миллионов бюллетеней, разрыв составляет несколько тысяч.

«По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», – сказал Раффенспергер в эфире Fox News.

В штабе действующего президента США Дональда Трампа ранее выразили уверенность, что в случае пересчета голосов их кандидат одержит победу в Джорджии так как будут выявлены все нелегитимные бюллетени.