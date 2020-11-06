Президент Аргентины обсудил с Путиным покупку российской вакцины от COVID-19

В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес во время телефонного разговора обсудили перспективы реализации договоренностей по использованию российской вакцины «Спутник V» в республике.

Также был подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Аргентиной по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу, говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Аргентина купит 15 миллионов доз российской вакцины «Спутник V», разработанной Минобороны РФ и НИЦ имени Гамалеи. Вакцина для Аргентины будет произведена партнерами РФПИ в Индии, Корее, Китае и ряде других стран, налаживающих производство вакцины.