Кудрин рассказал об успехах Мишустина в должности руководителя ФНС

Алексей Кудрин оценил решение назначить Михаила Мишустина премьер-министром России. Глава Счетной палаты РФ рассказал об успешной работе руководителя ФНС и его роли в улучшении ситуации, связанной с администрированием налогов.

«Я знаю Михаила Владимировича уже много лет. Я его пригласил на работу на позицию руководителя ФНС. Тогда он еще работал в бизнесе. За время своей работы те задачи, которые на него возлагались, он выполнил. Я помню, как проблема администрирования налогов была самой острой для бизнеса. Сейчас это хорошо работающий механизм. Сейчас это одна из самых технически продвинутых служб. Сегодня можно платить налоги онлайн. Мне кажется, он очень современный. Он работал с международными организациями. Он включен в бюджетный процесс. А поскольку он раньше работал в бизнес-структурах с международным участием, он чувствует качество инвестиционного климата», - отметил Кудрин.