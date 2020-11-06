Лукашенко назвал условие для проведения новых выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в республике в случае, если жители страны сами примут такое решение.

«Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», - заявил лидер Белоруссии.

Накануне докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад, в котором сообщается, что организация рекомендует белорусским властям признать результаты президентских выборов недействительными и провести новые «на основе международных стандартов». Белорусские дипломаты заявили, что Минск не приемлет выводы доклада и его рекомендации.

«Некоторые от нас требуют новые выборы... Немцы вчера озаботились, аж в парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное - потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы», - сказал Лукашенко.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа после того, как стали известны итоги президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах - заручилась поддержкой 10,12% избирателей.







