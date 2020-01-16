Акция «Горсть земли» прошла в Великобритании

Масштабная акция «Горсть земли», приуроченная к 75-ти летию Победы, добралась до Великобритании. Церемония прошла на кладбище. Посетил ее и российский посол Андрей Келин, который возложил венки к общему мемориалу.

С каждой могилы он взял горсть земли и положил ее в три небольшие капсулы, которые и отправят в Россию.

В Москву уже прибыли капсулы из Азербайджана, Норвегии, Японии. Землю с захоронений советских солдат переложат в гильзы.

Их разместят на аллее, которая будет вести к главному храму Вооруженных сил. Открыть его планируют к 9 мая.