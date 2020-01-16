Циничные замыслы НАТО: как альянс планирует использовать украинских военных

В распоряжении экс-помощника министра обороны Украины Алексея Селиванова оказались документы, в которых зафиксированы планы НАТО по отношению к украинцам. По его сведениям, альянс намерен использовать их в горячих точках по всему миру. Почему западное командование делает ставку на солдат из Украины, Селиванов рассказал в программе «Открытый эфир».

«Это циркуляр о подготовке кандидатов на обучение в военных учебных заведениях стран НАТО. За время "независимости" Украины ВСУ приняли участие в целом ряде совместных операций с НАТО. Это и Ирак, и Судан, и бывшая Югославия. В этих операция приняли участие порядка 28 тысяч человек. И сегодня еще около 10 тысяч военнослужащих имеют опыт участия в "АТО". Таким образом, НАТО получает колоссальный резерв военнослужащих, которых можно задействовать в любых конфликтах. Если они охотно ехали в Ирак, то они так же охотно поедут и в Ливию, и куда угодно», - пояснил Селиванов.

Экс-помощник министра обороны Украины не стал раскрывать, откуда получил данную информацию, опасаясь за безопасность своего источника.