На Украине сократили возраст для призывников

На Украине уменьшили возраст для призывников с 20 до 18 лет. Соответствующий Указ подписал глава государства Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - говорится в тексте Указа.

Весенний призыв на Украине стартует в апреле и заканчивается в июне. Осенняя призывная компания длится с октября по декабрь. В прошлом году украинские власти объявили о подготовке отмены призыва в вооруженные силы и началу формирования ВСУ по стандартам Североатлантического альянса.