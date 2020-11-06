Байден обогнал Трампа в Пенсильвании

Кандидат на пост президента США Джо Байден лидирует на выборах в ключевом штате Пенсильвания. После обработки 95% бюллетеней у него 49,4% голосов против 49,3% у действующего главы государства Дональда Трампа.

Победа в этом штате обеспечивает 20 выборщиков.

В данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа 214, у Байдена - 264. Голоса пока не подсчитаны в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков) и Неваде (6 выборщиков), уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Байден вырвался вперед в Джорджии.



