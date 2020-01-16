Опубликованы кадры с места посадки самолета на недействующую ВПП в Домодедово
В эти минуты пассажиры покинули борт воздушного судна и ожидают получения своего багажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликованы кадры с места посадки пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» на недействующую полосу аэропорта Домодедово. Инцидент произошел сегодня днем. Воздушное судно следовало из Сабетты в Москву.
В результате посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолет также не получил повреждений в результате приземления.
В настоящий момент пассажиры покинули борт лайнера и ожидают получения своего багажа, после чего смогут проследовать по своим делам, уточнили в аэропорту. В Росавиации создали комиссию по расследованию инцидента. После проверки, экспертами будет дана оценка действиям экипажа.