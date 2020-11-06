Прощание со Жванецким отменят из-за пандемии коронавируса

Представитель сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что прощание с артистом проводить не планируется из-за ограничений по коронавирусу. Напомним, в пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти знаменитого сатирика в возрасте 86 лет.

«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», - уточнил Сташкевич, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о причинах смерти, представитель артиста подчеркнул, что Жванецкий болел.

Ранее артист Владимир Винокур призвал посмертно присвоить Михаилу Жванецкому звание Героя России. По мнению Винокура, сатирик заслуживает этого как никто другой.