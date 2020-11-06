В стране и мире Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого Виктория Ивашечкина По словам президента РФ, артист умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким советского и российского сатирика Михаила Жванецкого. «Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером», - подчеркнул Путин в своей телеграмме. По словам президента, рассказы, афоризмы, меткое слово сатирика стали символом целой эпохи. Жванецкий, как отметил Путин, умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. «И за это его искренне любили люди - и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», - говорится в телеграмме. Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет в пятницу, 6 ноября. В октябре этого года артист объявил, что уходит со сцены и закрывает свою передачу. По словам представителя сатирика Олега Сташкевича, из-за пандемии коронавируса прощание со Жванецким будет отменено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика