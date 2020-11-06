Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким советского и российского сатирика Михаила Жванецкого.
«Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером», - подчеркнул Путин в своей телеграмме.
По словам президента, рассказы, афоризмы, меткое слово сатирика стали символом целой эпохи. Жванецкий, как отметил Путин, умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах.
«И за это его искренне любили люди - и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», - говорится в телеграмме.
Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет в пятницу, 6 ноября. В октябре этого года артист объявил, что уходит со сцены и закрывает свою передачу. По словам представителя сатирика Олега Сташкевича, из-за пандемии коронавируса прощание со Жванецким будет отменено.