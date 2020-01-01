В России выросли цены на крепкие алкогольные напитки

C 1 января в России вступил в силу приказ Министерства финансов, согласно которому, минимальная розничная цена водки возрастает с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.

Кроме того, повышается минимальная стоимость для потребителей и на другие крепкие напитки. Например, минимальная цена бутылки коньяка 0,5 литра возрастает с 388 до 433 рублей, а бренди аналогичного объема можно будет приобрести не менее чем за 315 рублей (до 1 января минимальная цена этого напитка была 307 рублей за 0,5 литра).

Также повышаются закупочные цены на алкоголь у производителей и дистрибьюторов.