Путин заявил о выполнении Россией решений ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека иногда принимает неправовые решения, однако Россия их выполняет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«ЕСПЧ, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, это неприемлемо, но мы и в этом случае их исполняем», - сказал российский лидер во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

При этом глава государства отметил, что наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.

«Когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком», - подчеркнул президент.

В среду, 15 января, Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором, в числе прочего, предложил внести изменения в Конституцию России.