Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
Санкции предполагают запрет на въезд и заморозку активов.
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Евросоюз ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Постановление об этом опубликовано в Официальном журнале ЕС 6 ноября.
«Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», - говорится в решении Совета Евросоюза.
Помимо Лукашенко в черный список попали председатель КГБ Иван Тертель и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, уточняет ТАСС. Санкции предполагают запрет на въезд и заморозку активов.
В санкционном списке Евросоюза до этого уже находилось 40 белорусских должностных лиц, включая глав МВД, Минфина и ЦИК.
Лукашенко победил на президентских выборах 9 августа с результатом в 80,1% голосов. В стране после этого начались акции протеста.