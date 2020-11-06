В стране и мире Евросоюз ввел санкции против Лукашенко Анна Касаткина Санкции предполагают запрет на въезд и заморозку активов. © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress Евросоюз ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Постановление об этом опубликовано в Официальном журнале ЕС 6 ноября. «Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», - говорится в решении Совета Евросоюза. Помимо Лукашенко в черный список попали председатель КГБ Иван Тертель и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, уточняет ТАСС. Санкции предполагают запрет на въезд и заморозку активов. В санкционном списке Евросоюза до этого уже находилось 40 белорусских должностных лиц, включая глав МВД, Минфина и ЦИК. Лукашенко победил на президентских выборах 9 августа с результатом в 80,1% голосов. В стране после этого начались акции протеста. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика