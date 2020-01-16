Победительница «Новой Звезды-2020» получила звание заслуженного деятеля культуры и искусства

Победительница Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» София Легран получила звание заслуженного деятеля культуры и искусства Белореченского района Краснодарского края. Соответствующее удостоверение ей вручил глава района Алексадр Шаповалов. Он также поздравил Софию с победой в конкурсе, проходившем на телеканале «Звезда», и пожелал ей покорения новых вершин.

Представительница Краснодарского края стала победительницей конкурса «Новая Звезда-2020» по версии жюри. Второго победителя конкурса выбрали победители: им стал участник из Калмыкии - Лиджи Горяев. Они оба получили в качестве приза по 1 миллиону рублей.

Выиграть денежный приз могут и телезрители «Звезды». Для этого нужно принять участие в конкурсе «Новая Звезда. Твой шанс!». Победителю достанется 100 тысяч рублей. Исполните песню одного из участников «Новой Звезды-2020», вышедшего в полуфинал, и выложите ее в социальных сетях до 22 января. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Звезды».