«Гений, философ, классик»: Грушевский поделился воспоминаниями о Михаиле Жванецком

Российский юморист Михаил Грушевский прокомментировал сообщения о смерти легендарного сатирика Михаила Жванецкого. Пародист поделился со «Звездой» теплыми воспоминаниями, связанными с артистом.

«Мы все, конечно, шокированы недавно появившейся грустной новостью об уходе из жизни Михаила Жванецкого. Мои слова соболезнования Наташе Жванецкой и сыну Михаила Михайловича, Диме. Мы все, кому дорог этот человек, а нас великое множество, будем вспоминать Михаила Михайловича», - отметил Грушевский.

Он также рассказал, что у него пять лет назад родился сын, которого он назвал в честь своего друга, Михаила Жванецкого.

«Пять с половиной лет назад родился мой сын, которого я назвал Миша, я одному из первых позвонил Михаилу Михайловичу. Он знал, что мы ждем пополнения. Я ему рассказал о том, что родился сын. Он спросил, как я его назвал. И когда узнал имя, он пошутил: "Это получается, Михаил Михайлович? Я, конечно, понимаю, что это не в мою честь, но мне все равно приятно". В этом весь Жванецкий», - подчеркнул юморист.

По его словам, сатирик бывал как ироничным, так и саркастичным. Но при этом его можно было назвать трепетным, нежным и чутким другом.

«Мне посчастливилось проводить с ним время. Когда кто-то с ним проводил время, не важно, в какой обстановке, у него ни на секунду не терялось ощущение, что рядом с ним сидит гений», - отметил Михаил Грушевский.

Также пародист вспомнил о еще одном интересном событии с участием Жванецкого, которое произошло около 25 лет назад в концертом зале «Россия» во время большого сборного концерта.

«Михаила Михайловича окружили совсем юные участники концерта. Один из них попросил автограф, другой - сфотографироваться. И вдруг неожиданно Жванецкий спрашивает: "А вы знаете, кто я?" И один из школьников честно признался: "Нет, не знаем". Жванецкий с улыбкой ответил: "Тогда сначала узнайте, потом будем фотографироваться". Это тоже было так трогательно и так самоиронично», - рассказал пародист.

По словам Грушевского, этот великий человек был велик во всех своих проявлениях. Пародист подчеркнул, что каждый из миллионов поклонников Жванецкого будет по-своему вспоминать артиста, потому что он был настоящим классиком, философом и настоящим гением.

Напомним, в пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти сатирика Михаила Жванецкого. Артист умер на 87-м году жизни. В октябре этого года он отказался от публичных выступлений и принял решение закрыть свою программу.