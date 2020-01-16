Мишустин пообещал внести ясность по составу кабинета министров в ближайшее время

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал внести ясность по составу кабмина в ближайшее время.

«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни, мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем», - заявил он.

Также, по словам премьера, он собирается вскоре представить президенту России Владимиру Путину список кандидатов в министры.

В четверг, 16 января, Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост главы кабмина. Открытое голосование в ГД РФ состоялась в 15:25. За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата. Сорок один парламентарий воздержался. Таким образом, решение по кандидатуре Михаила Мишустина было принято.

Позже Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на должность премьер-министра РФ. Документ вступил в силу в день подписания, то есть 16 января 2020 года.