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Путин обсудил с председателем Евросовета подготовку берлинской конференции по Ливии

Ян Брацкий
17:10 16.01.2020
Также стороны обсудили обстановку в Ираке и на Украине, отметив безальтернативность минских соглашений, как основы для дальнейшего урегулирования внутриукраинского конфликта.
Путин обсудил с председателем Евросовета подготовку берлинской конференции по Ливии
© Фото: Aleksey NikolskyiKremlin Pool Globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подготовку берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии. Мероприятие должно состояться в столице Германии 19 января. На него приглашены маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.

«В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам. Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», - говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили обстановку в Ираке и на Украине. Собеседники сошлись во мнении, что необходимо приложить усилия для продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий.

«Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в "нормандском формате"», - добавляется в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны договорились продолжать двусторонние контакты и обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки. 

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