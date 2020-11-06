Президент России Владимир Путин отреагировал на победу уборщицы

на выборах в Костромской области. О произошедшем глава государства узнал на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Памфилова отметила, что в СМИ эта победа освещалась как сенсация, однако она ее таковой не считает.

«Мы взяли и разложили социально-демократический состав, и получилась очень интересная картина», - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что событие указывает на работу не только социальных, но и политических лифтов. Глава ЦИК отметила, что на разных уровнях избираются представители и других рабочих профессий, например водители и слесари. В выборах участвовали также доярки, телятницы, кочегары и кузнецы.

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», - отреагировал президент.

Уборщица администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области неожиданно для себя победила на местных выборах с 61,7% голосов. В октябре женщина вступила в должность главы поселения.