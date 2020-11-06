Столичные власти призвали москвичей не передвигаться по городу без необходимости

Эпидемиологическая обстановка в Москве является сложной, передвигаться по столице без необходимости не рекомендуется. Об этом сегодня заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

«Только соблюдение всех мер, ограничений позволит нам не вводить более жесткие мероприятия, как это сделано в большинстве зарубежных стран, и победить распространение коронавирусной инфекции», - заявил начальник Главконтроля.

Данчиков отметил, что каждый день в Москве фиксируется около 1,5 тысячи нарушений санитарных норм в общественных местах - в торговых центрах, метро, магазинах.

«За весь период к административной ответственности было привлечено более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей. За повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций», - рассказал начальник Главконтроля.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 6 253 новых случая заражения коронавирусом. 3 783 человека выздоровели за сутки, 69 человек скончались.



