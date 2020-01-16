В Росгидромете предупредили россиян о грядущих климатических катастрофах

Климатические катаклизмы ожидают Россию в ближайшие несколько десятилетий. Среди ненастий, которые могут обрушиться на страну, жара и наводнения. С таким предостережением выступил директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидрометцентра Владимир Катцов, выступая на Гайдаровском форуме. Демонстрируя в презентации возможные погодные аномалии, синоптик призвал готовиться к ним заранее.

«Мы приговорены к определенному развитию событий. Будут некие изменения климата на территории нашей страны. Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее», - отметил Катцов в своей речи.

По мнению ученого, во всех климатических изменениях виноват человек и его хозяйственная деятельность. Учитывая инертность климатической системы планеты, Катцов призвал работать над вопросами адаптации цивилизации к погодным аномалиям.