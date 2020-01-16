Росавиация расследует инцидент с пассажирским самолетом в Домодедово
Экипаж самолета совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: World Of Aviation, VK
Росавиация приступила к расследованию инцидента с пассажирским самолетом SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро», экипаж которого сегодня днем совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово.
Воздушное судно выполняло рейс РД 4284 Сабетта-Москва, сообщили «Звезде» в пресс-службе воздушной гавани. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительной информации, самолет не имеет повреждений.