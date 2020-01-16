Росавиация расследует инцидент с пассажирским самолетом в Домодедово

Воздушное судно выполняло рейс РД 4284 Сабетта-Москва, сообщили «Звезде» в пресс-службе воздушной гавани. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительной информации, самолет не имеет повреждений.

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