Сатирик Коклюшкин назвал Жванецкого символом эпохи

Советский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин поделился со «Звездой» своими воспоминаниями о знаменитом сатирике Михаиле Жванецком. Напомним, в пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти артиста. Жванецкий умер на 87-м году жизни.

«Жванецкий представлял эпоху застоя. В каком-то своем удивительном жанре. Жванецкий - один из дюжины людей, представляющих эту эпоху. Мы были его современниками и должны гордиться этим», - отметил сатирик.

По словам Коклюшкина, люди масштаба Жванецкого потихоньку уходят из жизни, но сатирик не уйдет из сердец людей.

«Мы будем слушать радио и смотреть телевидение. Там будем слышать выражение «как говорил Жванецкий» или «как писал Жванецкий». Это никуда не уйдет. Жванецкий был настоящим народным артистом», - подчеркнул Коклюшкин.

Также сатирик вспомнил интересный случай из жизни Жванецкого и то, как он переехал из Санкт-Петербурга в Москву.

«Жить ему было негде, жил на съемных квартирах. Я помню, в его однокомнатной квартире в ванной даже вода не работала. Был у него желтый "жигуленок" с ленинградскими номерами. Мы ехали в нем по площади Дзержинского. А на площади милиционер стоял. Он остановил Жванецкого и сказал ему: "Еще раз тебя здесь увижу, отберу номера". Вот так люди появлялись, после чего они становились символами эпохи», - отметил сатирик.

По его словам, для того, чтобы стать символом эпохи, надо многое сделать: переехать в Москву, снимать квартиры, постоянно заниматься творчеством и выступать.

Ранее телеведущий Леонид Якубович назвал «национальной трагедией» смерть Жванецкого. Он назвал сатирика невероятным артистом.