Командующий ЦВО проинспектировал воинские части в Самарской области
Командующий ЦВО проинспектировал воинские части в Самарской области
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Мотострелки, артиллеристы и зенитчики на полигонах демонстрируют свои профессиональные навыки. В зачет шла даже скорость наполнения патронами автоматного магазина.
Кроме боевой подготовки инспекторы во главе с командующим проверяют и материально-техническое обеспечение воинских частей второй общевойсковой армии.
Ранее Лапин поздравил военнослужащих в госпитале Екатеринбурга.