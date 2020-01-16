Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», - информирует Кремль.

В сообщении отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

В четверг, 16 января, Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост главы кабмина. Открытое голосование в ГД РФ состоялась в 15:25. За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата. Сорок один парламентарий воздержался. Таким образом, решение по кандидатуре Михаила Мишустина было принято.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Позже Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.