Путин подписал указ о назначении Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначил на эту должность Дмитрия Медведева. Назначение Медведева на этот пост глава государства анонсировал накануне, в ходе заседания правительства. В своей речи президент подчеркнул, что Медведев всегда занимался вопросами безопасности и обороноспособности страны.

Ранее стало известно об уходе правительства России в отставку, о котором президенту сообщил теперь уже бывший глава кабинета министров. Свое решение Медведев объяснил необходимостью предоставить главе государства возможность принимать все необходимые решения по принятию поправок в Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в ходе обращения к Федеральному собранию.

В тот же вечер стало известно о том, что Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Проведя рабочую встречу с кандидатом, и заручившись его поддержкой, президент представил этот вопрос на рассмотрение депутатов Госдумы. Сегодня парламентарии утвердили Михаила Мишустина на пост главы Кабмина.