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Ливия соприкосновения: как Триполи рассорил Запад

Лина Давыдова
16:57 16.01.2020
Несмотря на нежелание Европы регулировать процесс в Ливии, в стороне Евросоюзу остаться не получится, считает востоковед Дарья Митина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alberto Pezzali, Globallookpress

Между странами Европы нет единого мнения по урегулированию ливийского конфликта. Часть государств ЕС поддерживает премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файес Аль Сарраджа, другая часть -  командующего  Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара. Как полагает историк-этнолог, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Дарья Митина, несмотря на нежелание Европы регулировать процесс в Триполи, в стороне Евросоюзу остаться не получится.

«Европа планировала остаться  чистенькой. Чистенькими остаться не получилось. Фактически количество мигрантов утроилось в Европе. То есть в 2011 году эта проблема уже стояла, в общем-то, в полный рост. Сейчас в три раза больше мигрантов перебралось в Европу через вот эту самую бандитскую, так сказать, территорию Ливии», - отметила Митина в комментарии «Специальному репортажу».

Раскол по ливийскому вопросу наблюдается и в США. С одной стороны, Вашингтон пытается исправить все то, что было сделано при администрации бывшего американского президента Барака Обамы. Но этот процесс усложняет внутреннее противостояние между американскими военными и спецслужбами. В этом уверен политолог Саркис Цатурян.

«Пентагон, министерство обороны США противостоит агентуре Центрального разведывательного управления, части агентуры британской разведки, которая тоже участвовала в расчленение Ливии. То есть, она работала на интересы глобалистского финансового клана. Поэтому, это разборка внутри натовских стран», - высказал свою позицию Цатурян.

Мир раскололся на два лагеря. И только Россия прилагает усилия по урегулированию конфликта, не принимая чью-либо сторону. Зачем это Москве? И почему Ливия сегодня стала центром внимания для всего мира? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа» 16 января в 18:30 на телеканале «Звезда».

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