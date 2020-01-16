«Взял ружье и расстрелял оппонента»: очевидец рассказал подробности ЧП в суде Новокузнецка

Стали известны некоторые подробности стрельбы, произошедшей в мировом суде города Новокузнецк Кемеровской области. Как рассказал «Звезде» мужчина, представившийся Владимиром, причиной инцидента, вероятнее всего, стало недовольство одного из участников судебного процесса вынесенным решением.

«Я слышал, что было какое-то разбирательство между истцом и ответчиком. Когда вопрос решился в чью-то пользу, один из них спустился на этаж, взял ружье, поднялся и застрелил другого насмерть. Потом приехала полиция», - сообщил он.

При этом мужчина подчеркнул, что сам лично не видел стрельбы, а рассказанную им информацию он случайно услышал от работников суда.

Ранее сообщалось, что в мировом суде в Новокузнецке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения.