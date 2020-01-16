Пассажирский самолет экстренно сел на недостроенную полосу недалеко от Домодедово

Пассажирский самолет SSJ-100 компании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу недалеко от Домодедово. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавших нет. Все пассажиры остаются внутри лайнера. Точные причины экстренной посадки не называются.

Пресс-служба аэропорта подтвердила факт посадки самолета, подчеркнув, что борт сел штатно, передает РИА Новости.