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В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на когнитивные способности детей

Виктория Ивашечкина
15:59 06.11.2020
Уточняется, что своевременное реагирование и соблюдение рекомендаций медиков позволяет полностью преодолеть эти трудности.
В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на когнитивные способности детей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Минздраве рассказали, что с помощью исследований удалось выяснить, что коронавирус на треть снижает когнитивные способности детей, у которых до заболевания уже наблюдались подобные проблемы.

При этом своевременное реагирование и соблюдение рекомендаций медиков позволяет полностью преодолеть эти трудности. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

«Фактически на треть снижались когнитивные, то есть познавательные, способности у тех детей, у которых, как правило, уже до начала этой болезни какие-либо проблемы в этой сфере были», - отметила эксперт.

По ее словам, в большинстве своем данные ситуации были транзиторными. То есть при выполнении рекомендаций педиатров это все достаточно быстро купировалось, передает ТАСС. Также Намазова-Баранова считает, что все, кто переболел COVID-19, в том числе дети, должны проходить реабилитацию.

По ее словам, коронавирус является «интересным» возбудителем. Это связано с тем, что далеко не все пока про него понятно. Прежде всего, как отметила эксперт Минздрава, непонятно, почему он настолько благосклонен к детям, что редко вызывает у них клинические проявления болезни.

Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала на круглом столе ОНФ, что у детей, перенесших COVID-19, может в будущем снизиться фертильность.

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