Погрузка бронемашин в Ил-76: кадры учений ульяновских десантников

Ульяновские десантники провели тренировки по погрузке боевых машин в военно-транспортные самолеты ИЛ-76 на аэродроме «Ульяновск-Восточный».

В учениях задействовали более 200-сот военнослужащих. С помощью специального оборудования, они подняли на борт две плавающие машины БМД-2.

Военные также отработали и другие задачи по подготовке и десантированию техники.