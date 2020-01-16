Погрузка бронемашин в Ил-76: кадры учений ульяновских десантников
В учениях задействовали более 200 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Ульяновские десантники провели тренировки по погрузке боевых машин в военно-транспортные самолеты ИЛ-76 на аэродроме «Ульяновск-Восточный».
В учениях задействовали более 200-сот военнослужащих. С помощью специального оборудования, они подняли на борт две плавающие машины БМД-2.
Военные также отработали и другие задачи по подготовке и десантированию техники.