Путин объяснил смысл внесения поправок в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию. Главный смысл предстоящей работы глава государства видит в повышении роли гражданского общества и политических партий. Серьезная и кропотливая работа потребует тщательной экспертизы, в ходе которой текст поправок будет выверен до запятой, отметил президент.

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