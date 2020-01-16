Путин объяснил смысл внесения поправок в Конституцию
Главный смысл предстоящей работы глава государства видит в повышении роли гражданского общества и политических партий.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию. Главный смысл предстоящей работы глава государства видит в повышении роли гражданского общества и политических партий. Серьезная и кропотливая работа потребует тщательной экспертизы, в ходе которой текст поправок будет выверен до запятой, отметил президент.
«Россия, оставаясь президентской республикой, становится более открытой, значение и ответственность парламента повышается. Предложенные изменения не затрагивают фундаментальных основ Конституции, они направлены на дальнейшее развитие страны», - отметил глава государства.