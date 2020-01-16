Более 800 десантников из Костромы совершили прыжки с парашютом

Военнослужащие из Костромы совершили многокилометровый марш-бросок до аэродрома, а затем - десантировались с самолетов ИЛ-76.

После приземления начался следующий этап маневров - атака позиций условного противника при поддержке артиллерии. Экипажам БМД-2 нужно было оперативно при помощи спецоборудования отыскать на площадке свои боевые машины.

А затем выдвинуться на рубеж и захватить стратегические объекты