Более 800 десантников из Костромы совершили прыжки с парашютом
Более 800 гвардейцев-десантников приняли участие в первых в этом году тактических учениях и отработали прыжки с парашютом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащие из Костромы совершили многокилометровый марш-бросок до аэродрома, а затем - десантировались с самолетов ИЛ-76.
После приземления начался следующий этап маневров - атака позиций условного противника при поддержке артиллерии. Экипажам БМД-2 нужно было оперативно при помощи спецоборудования отыскать на площадке свои боевые машины.
А затем выдвинуться на рубеж и захватить стратегические объекты