«Жили с его словом»: Галкин поделился воспоминаниями о Михаиле Жванецком
Российский юморист Максим Галкин прокомментировал в своих соцсетях сообщения о смерти советского сатирика Михаила Жванецкого. Напомним, ранее появилась информация о том, что знаменитый артист умер в возрасте 86 лет.
«Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром», - отметил Галкин.
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Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!
Юморист подчеркнул, что сегодня закрылись двери в «прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы».
«Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!», - отметил Галкин.
Юморист также опубликовал в соцсетях запись одного из выступлений знаменитого сатирика.
Напомним, в октябре этого года Михаил Жванецкий решил уйти со сцены и закрыть свою передачу.