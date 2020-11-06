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«Жили с его словом»: Галкин поделился воспоминаниями о Михаиле Жванецком

Виктория Ивашечкина
15:44 06.11.2020
Ранее стало известно о смерти легендарного сатирика в возрасте 86 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press

Российский юморист Максим Галкин прокомментировал в своих соцсетях сообщения о смерти советского сатирика Михаила Жванецкого. Напомним, ранее появилась информация о том, что знаменитый артист умер в возрасте 86 лет.

«Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром», - отметил Галкин.

 
 
 
 
 
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Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Юморист подчеркнул, что сегодня закрылись двери в «прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы».

«Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!», - отметил Галкин.

Юморист также опубликовал в соцсетях запись одного из выступлений знаменитого сатирика.

Напомним, в октябре этого года Михаил Жванецкий решил уйти со сцены и закрыть свою передачу.

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