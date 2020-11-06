В ключевой для выборов в США Пенсильвании прокомментировали подсчет голосов

Власти ключевого штата Пенсильвания не готовы объявить победителя президентских выборов в США. Такое заявление сделала госсекретарь штата Кэти Буквар. Она отметила, что на избирательных участках осталось пересчитать 700 тысяч бюллетеней.

«В Пенсильвании, несомненно, выборы идут с небольшим разрывом, подсчет голосов может занять несколько больше времени», - приводит РИА Новости слова Буквар.

Комментируя сообщения о многочисленных нарушениях в ходе проведения голосования губернатор штата отметила, что ей о таких случаях ничего не известно.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. За высший государственный пост борются Джо Байден и действующий американский лидер Дональд Трамп. К настоящему момент подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень.

Ранее Джон Байден призвал граждан США сохранять спокойствие и дождаться окончательного подсчета голосов.