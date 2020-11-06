В стране и мире Умер Михаил Жванецкий «Ты всегда в моем сердце»: Алла Пугачева о Михаиле Жванецком Анна Назайкина Народный артист России скончался сегодня на 87-м году жизни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press Российская певица Алла Пугачева прокомментировала смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Народный артист России скончался сегодня на 87-м году жизни. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», - написала Пугачева на своей странице в Instagram. Также певица назвала Жванецкого гением. На данный момент причины смерти остаются неизвестными. В прошлом месяце Жванецкий принял решение уйти со сцены и закрыл свою передачу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика