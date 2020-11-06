В Висконсине неизвестный обстрелял полицейских

В США неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским на юге штата Висконсин. Оба офицера были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Совершивший преступление находится на свободе и вооружен.

Как сообщает телеканал FОХ6, сегодня утром полицейские откликнулись на вызов по ДТП. По прибытии они столкнулись с мужчиной, который открыл огонь.

Стрелявший скрылся с места преступления, но, по предположению местных властей, он может оставаться неподалеку. Жителей района попросили воздержаться от передвижений по данному району из-за «инцидента с правоохранительными органами».