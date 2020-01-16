Госдума проголосовала за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Открытое голосование в Госдуме состоялась в 15:25. За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата. Сорок один парламентарий воздержался. Таким образом, решение по кандидатуре Михаила Мишустина было принято.

Впервые в истории утверждения кандидатуры премьер-министра Российской Федерации в Госдуме никто не проголосовал против, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обращаясь к депутатам Госдумы, Михаил Мишустин поблагодарил их за оказанное доверие и поддержку его кандидатуры на пост премьера. Глава правительства пообещал держать связь с Госдумой и сверять с ней курс кабинета министров.