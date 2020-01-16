Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении крупной взятки

Руководитель Министерства внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В СКР также рассказали, что в настоящий момент решается вопрос об избрании Половникову меры пресечения. По данному уголовному делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.