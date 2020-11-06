В стране и мире Умер сатирик Михаил Жванецкий Анна Касаткина В прошлом месяце артист принял решение завершить концертную деятельность. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: jvanetsky, Facebook Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Информацию об этом «Звезде» подтвердил его помощник. О кончине артиста на своей странице в Instagram сообщила также певица Алла Пугачева. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата», - написала она. Причины смерти не уточняются. В прошлом месяце Жванецкий принял решение уйти со сцены и закрыл свою передачу. Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Стал автором миниатюр в репертуаре Аркадия Райкина, Сергея Юрского, Романа Карцева и других артистов эстрады, а также успешно выступал со своими монологами. По произведениям Жванецкого поставлено множество спектаклей, он также писал книги и сборники рассказов. С 2002 года сатирик вел свою авторскую программу «Дежурный по стране» на телеканале «Россия». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика