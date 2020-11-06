Путин высоко оценил работу ЦИК по выборам в сентябре

Российский президент Владимир Путин заявил, что избирательная кампания в РФ в 2020 году прошла на высшем уровне с легитимным результатом. Об этом он рассказал на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой.

Путин поблагодарил за работу Памфилову и «всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня». Глава РФ отметил, что выборная кампания - это всегда трудно, а в условиях пандемии еще сложнее и опаснее.

По словам Путина, результат с точки зрения легитимности выборов получился «очень хорошим», сообщается на сайте Кремля.

При этом сама Элла Памфилова рассказала, что следующая избирательная кампания, как и выборы в Госдуму, будет очень сложная. Также глава ЦИК предложила президенту развести по срокам учебный процесс и избирательный.

Ранее сообщалось, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала «день тишины» бессмысленным в современных условиях. По ее словам, экспертам необходимо обсудить все плюсы и минусы его проведения и принять решение.