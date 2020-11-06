Лавров рассказал о совместной работе с Шойгу на международных переговорах

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Сергей Шойгу. Спешу жить» на телеканале «Звезда» рассказал о работе с Сергеем Шойгу на международных переговорах. По словам главы МИД, сотрудничество началось, когда Шойгу еще руководил МЧС.

«В период, когда Советский Союз исчезал, МЧС только вставало на ноги. Работа была проделана колоссальная. Об этом уже много написано и сказано. Я в то время - с 1992 по 1994 год - был заместителем министра иностранных дел и занимался в том числе тем, что происходило на пространстве СНГ. Как раз тогда имели место критические события в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Сергей Кужугетович активно занимался тем, что мы называем "гуманитарной дипломатией" - доставкой гуманитарных грузов людям, которые оказались в зоне конфликта. И одновременно, с первых же дней функционирования в качестве руководителя различных гуманитарных операций он видел в них потенциал для дипломатии. Он примирял враждующие стороны. Так было и в Абхазии», - сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что одним из результатов общей работы с Шойгу было подписание договоренности в Москве между председателем Государственного Совета Грузии Эдуардом Шеварднадзе и президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой.

Лавров отметил, что сотрудники МЧС активно участвовали в международных операциях по доставке гуманитарной помощи, по использованию своего нейтрального статуса для примирения враждующих сторон.

«В Ираке наше МЧС во главе с Шойгу участвовало в операции "Нефть в обмен на продовольствие". Ираку разрешали продавать нефть, а взамен Республика получала товары, прежде всего из Российской Федерации», - добавил Лавров.

Лавров отметил, что сейчас Шойгу возглавляет Министерство обороны, и ведомство, которым он руководит, взаимодействует с МИД РФ. Лавров отметил, что российские военные вместе с дипломатами активно продвигают диалог с зарубежными партнерами в формате «два плюс два». Например, несколько раз встречались министры иностранных дел и министры обороны России и Японии, также недавно в таком формате была проведена встреча с французами.