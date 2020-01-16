Калашников рассказал, как будет проходить назначение Мишустина на пост премьера

Назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства России будет происходить по-старому. Новые нормы, которые в ходе послания Федеральному собранию предложил Владимир Путин, еще не утверждены. Об этом «Звезде» рассказал член СФ РФ Сергей Калашников.

«Президент вносит, а Госдума утверждает премьера», - заявил Калашников.

Также он отметил, что о некоторых кандидатах на пост министров, скорее всего, станет известно уже в четверг, 16 января.

Калашников отметил, что Мишустин работает в правительстве достаточно долго, практически с 1998 года.

«Поскольку я достаточно плотно сотрудничал с министерством по налогам и сборам, то пересекался и с ним», - отметил Калашников.

О возможном назначении на пост главы кабмина руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина стало известно в среду, 15 января. С соответствующим предложением после объявления об отставке действующего премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства выступил Владимир Путин.

Вопрос о назначении Мишустина Госдума рассмотрит 16 января.