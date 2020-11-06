Стала известна предварительная причина смерти школьницы на уроке в Москве

Директор школы №937 Наталия Дмитриева заявила, что предварительной причиной смерти девочки стала остановка сердца. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитриева раскрыла подробности произошедшего. Она рассказала, что во время разминки в начале урока физкультуры ученица 5 класса потеряла сознание и упала. Преподаватель сразу же вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в течение 10 минут. Также дополнительно 5-8 минутами позже прибыли 3 специализированные бригады детской скорой помощи.

"Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца", - сказала директор.

Точная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований. В школе выразили соболезнования родным и близким умершей девочки.