СМИ сообщили о согласии Хафтара принять участие в конференции по ливийскому урегулированию

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар предположительно примет участие в берлинской конференции по урегулированию ливийского кризиса. Об этом сообщают ближневосточные телеканалы со ссылкой на свои источники. По их данным, свое согласие Хафтар якобы озвучил главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасу.

Международный форум по Ливии пройдет в это воскресенье в Берлине. Главными участниками должны стать стороны конфликта, которые представляют маршал Хафтар и глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж, который также, по данным СМИ, подтвердил свое участие в конференции накануне.

Саррадж и Хафтар в понедельник прилетали в Москву, где при посредничестве министерств обороны России и Турции обсуждали пути прекращения огня и разведения сил. Берлинские консультации станут продолжением этого диалога.