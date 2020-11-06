Эксперт посоветовал россиянам удалить Facebook со смартфонов

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что помимо неоспоримых плюсов Facebook, таких как, например, возможность общения с друзьями и близкими, доступ к актуальным новостям, существуют и минусы. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», — отметил Мясоедов.

Эксперт подчеркнул, что в случае редкого использования приложения Facebook, его стоит удалить с телефона. Это позволит освободить место в памяти устройства, а также сохранить заряд батареи.

В качестве альтернативы эксперт предложил отвечать на сообщения с компьютера. Он также посоветовал удалить все ненужные приложения со смартфона, чтобы уделять больше времени себе и близким.