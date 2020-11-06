СМИ: полиция задержала мужчину с острым предметом в школе в Гааге

Нидерландские СМИ сообщают, что полиция задержала мужчину с острым предметом в школе. Учебное заведение посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана. Об этом сообщает издание NL Times.

Уточняется, что мужчина с психическими нарушениями был задержан в пятницу, 6 ноября, в Гааге. Его направили в приют для людей с психическими расстройствами для лечения.

Согласно изданию, точной информации о том, появился ли мужчина в школе из-за представителей королевской семьи, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Париже был задержан неизвестный с мачете. Мужчину задержали в отеле, расположенном в 11-м округе Парижа. Полицейские прибыли к гостинице после того, как пассажиры метро сообщили в полицию, что видели человека, вооруженного мачете, на станции «Пер-Лашез».